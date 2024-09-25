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Зеленский о встрече с Эрдоганом: обсудили сотрудничество и Формулу мира

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 25 сентября 2024, 12:14
Зеленский о встрече с Эрдоганом: обсудили сотрудничество и Формулу мира
Зеленский и Эрдоган. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время визита в США встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами и имплементацию Формулы мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского

Детали: Зеленский рассказал, что во время разговора лидеры сосредоточились на наращивании двусторонней торговли, инвестиций и экономического сотрудничества, а также участия турецких компаний в восстановлении Украины.

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"Обсудили имплементацию "формулы мира" с особым акцентом на обеспечении свободы судоходства в Черном море и лидерской роли Турции в соответствующем пункте "формулы", – акцентировал президент.

Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину.

Недавно Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.

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Как известно, Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке говорил о ситуации на фронте и элементах "плана победы".

Также он заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие считают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.

ЗеленскийЭрдоганформула мира
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