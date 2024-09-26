Зеленский и Макрон обсудили полную подготовку Францией бригады ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После встречи стало известно, что в ближайшее время Франция подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду.
Источник: встреча Зеленского и Макрона, "Европейская правда"
Детали: Во время встречи Зеленский и Макрон обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО с помощью Франции и обучение военных.
В частности стало известно, что в ближайшее время страна подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду.
Также лидеры стран обсудили результаты недавних тематических конференций на основе отдельных пунктов "Формулы мира" и подготовку к встрече по ядерной безопасности. Также уделили внимание подготовке ко второму Саммиту мира.
Зеленский поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, а также за военную помощь и отметил, что рассчитывает на всестороннее сотрудничество с новым правительством страны.
В сентябре Вооруженные силы Франции сообщили о завершении подготовки первой группы украинских пилотов, которые тренировались на самолетах Alphajet.
Недавно спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Гайльбронн анонсировал выделение 60 млн евро на поддержку украинской энергетики до конца этого года.