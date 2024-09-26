Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА на юге Украины

Вечером 26 сентября российские войска заявили об угрозе применения ударных беспилотников с южного направления.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:57 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

Реклама:

В 23:06 стало известно об угрозе применения ударных БпЛА для Днепропетровщины.

В 23:40 воздушная тревога, связанная с ударными беспилотниками, распространилась на Одесскую область.

В 23:53 стало известно, что "Шахеды" в Одесской области направляются западным курсом. "Шахеды" на севере Херсонщины и юге Николаевщины держат курс на северо-запад.

РЕКЛАМА:

В 00:05 угроза применения ударных БпЛА возникла в Днепропетровской области. Возможна работа ПВО.

В 00:36 в Одесской области один из ударных БпЛА на западе у границы в направлении Тирасполя.

В 1:07 Воздушные силы сделали обновление по "Шхедам":

три БПЛА на юге Одесской области;

пять БпЛА в море посреди Крыма и Одесской области. Курс - западный на Одесскую область;

два БПЛА на подлете к Заливу. Возможна работа ПВО, будьте в укрытиях.

В 2:27 военные сообщили, что все БпЛА на юге Одесской области и на подлете в Черном море.

Воздушная тревога объявлена только в Одесской области.