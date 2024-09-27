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В нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за ударных БпЛА

Татьяна ОлейникПятница, 27 сентября 2024, 22:32
В нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за ударных БпЛА
Фото - Getty Images

Вечером 27 сентября в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:16 сообщили о российских ударных БпЛА из Курской области в Сумской области, курс юго-западный.

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В 22:23 стало известно об ударных БпЛА с Черного моря в районе Очакова, курс северо-западный и о БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевщины северо-западным курсом.

В 22:27 военные предупредили о БПЛА в районе поселка Покровского, вектором движения на Павлоград.

По состоянию на 23:09 БпЛА движутся:

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  • в западной части Сумской области курс западный и южный;
  • в северо-восточной части Полтавщины, движутся в направлении Миргорода;
  • в западной, центральной и северной частях Николаевской области, курс северо-западный;
  • в районе Ивановка (Одесская область), курс западный.

беспилотникиШахедвоздушная тревога
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