В нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за ударных БпЛА

Вечером 27 сентября в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:16 сообщили о российских ударных БпЛА из Курской области в Сумской области, курс юго-западный.

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В 22:23 стало известно об ударных БпЛА с Черного моря в районе Очакова, курс северо-западный и о БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевщины северо-западным курсом.

В 22:27 военные предупредили о БПЛА в районе поселка Покровского, вектором движения на Павлоград.

По состоянию на 23:09 БпЛА движутся:

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