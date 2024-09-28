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Россияне запустили по Украине "Шахеды"

Катерина ТищенкоСуббота, 28 сентября 2024, 22:06
Россияне запустили по Украине Шахеды
иллюстрация Getty Images

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" с Сумщины в западном направлении, а также с юга.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:37 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.

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По состоянию на 21:57 группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движется в западном направлении.

В 22:53 Воздушные силы сообщили об очередной группе вражеских БпЛА на Херсонщине - в направлении Николаевщины.

В 23:43 появилось сообщение об очередной группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей. При этом на Сумщине тревогу отменили.

Шахедбеспилотники
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