Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, в ряде областей воздушная тревога

Вечером, 29 сентября российские войска запустили по Украине группу ударных БпЛА, в Киевской области и в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 23:11 сообщалось, что БпЛА в южной и центральной частях Сумщины, курс западный и южный; БпЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный; БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный; БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину; БпЛА на Николаевщине, курсом на север и запад; БпЛА в северной части Одесской области, курс западный.

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В 23:19 Воздушные силы сообщили, что БпЛА с Полтавщины, курсом на Киевщину, а также БпЛА в Одесской области изменил курс на север.

23:42 БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину и Черниговщину; БпЛА на Полтавщине, курсом на запад; несколько групп БпЛА на Николаевщине, курс северо-западный; БпЛА в северной и центральной частях Одесской области, курс северный/северо-западный; БпЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный; БпЛА в южной части Кировоградщины, курс западный; БпЛА в северной части Черкасской области, курс западный.

В 00:36 военные обновили движение ударных БпЛА:

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