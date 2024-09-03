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Вражеские «Шахеды» атакуют регионы Украины

Ольга ГлущенкоВторник, 3 сентября 2024, 02:50
Вражеские «Шахеды» атакуют регионы Украины
дрон, иллюстративное фото Getty Images

Воздушные силы сообщили о движении вражеских ударных беспилотников в некоторых областях Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В частности, российские дроны зафиксировали в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

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Дословно в 00:52: "Сейчас группы "Шахедов" наблюдается в Харьковской, Сумской и Черниговской областях движутся в западном направлении".

00:59: "Полтавская область - угроза применения ударных БпЛА".

1:19: "Чернигов - в районе города вражеский БпЛА".

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2:35: ""Шахеды" на Херсонщине - в направлении Николаевщины".

2:50: "Киевщина, движение ударных БпЛА в вашем направлении с севера".

3:01: "Черкасская область - группа ударных БпЛА с Полтавщины в вашем направлении".

3:28: "Группа БпЛА типа "Shahed" в Николаевской области движутся в северном направлении, угроза для Кировоградщины".

3:30: "Кременчуг - в районе города вражеский БпЛА. Срочно в укрытия".

4:23: "Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях. Направление движения постоянно меняется".

5:07: "Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Полтавской и Киевской областях. Направление движения постоянно меняется".

Воздушные силы ВСУШахедвойнабеспилотники
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