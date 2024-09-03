Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении – Генштаб

По данным Генштаба, всего с начала минувших суток на фронте произошло 175 боевых столкновений, 55 из них – на Покровском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Времовском направлениях".

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Детали: На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Волчанска. Одна вражеская атака продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. Пятнадцать боев завершены, четыре – еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового. Украинские защитники остановили восемь атак, десять – продолжаются.

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На Северском направлении украинские защитники отражали семь вражеских наступательных действий в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спирного. Продолжается два боевых столкновения.

На Краматорском направлении шли восемь боев, в частности, возле Клещеевки, Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 17 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки. Сейчас продолжаются четыре атаки россиян.

На Покровском направлении с начала минувших суток продолжалось 55 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Защитники отбили 48 наступательных действий, семь – еще продолжаются.

В понедельник на этом направлении было обезврежено 414 оккупантов, из них 197 – безвозвратно. Также уничтожены танк, два бронетранспортера, один миномет, два БпЛА, три единицы автотранспорта, один мотоцикл и другой важный объект противника. К тому же повреждены один БТР и три автомобиля.

На Кураховском направлении враг 25 раз атаковал вблизи Украинской, Георгиевки и Константиновки. Девятнадцать боестолкновений завершены, шесть – до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник совершил 20 попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей обороны у Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки. Продолжаются две атаки оккупантов.

На Приднепровском направлении российские захватчики потерпели поражение, дважды атакуя позиции Сил обороны.

На других направлениях, отмечают в ГШ, – без особых изменений.