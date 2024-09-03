В Киеве и области объявляли воздушную тревогу

После часа ночи 3 сентября воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей.

Источник: карта воздушных тревог, КГВА, КОВА, Воздушные силы

Детали: В 1:10 воздушную тревогу объявили в Киеве, перед этим тревога была объявлена в некоторых областях, в частности на Киевщине.

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Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотников, а также ракету на Сумщине в направлении Черниговщины.

Кроме того, мониторинговые паблики сообщали об угрозе баллистики для Киева.

Обновлено: В 1:28 объявили отбой тревоги в Киеве и области.