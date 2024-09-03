В Киеве и области объявляли воздушную тревогу
Вторник, 3 сентября 2024, 01:14
После часа ночи 3 сентября воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей.
Источник: карта воздушных тревог, КГВА, КОВА, Воздушные силы
Детали: В 1:10 воздушную тревогу объявили в Киеве, перед этим тревога была объявлена в некоторых областях, в частности на Киевщине.
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Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотников, а также ракету на Сумщине в направлении Черниговщины.
Кроме того, мониторинговые паблики сообщали об угрозе баллистики для Киева.
Обновлено: В 1:28 объявили отбой тревоги в Киеве и области.