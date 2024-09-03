В Чернигове ПВО работала по вражеским дронам, падение обломков вызвало возгорание – ГВА

Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил о работе ПВО в Чернигове и возгорании нежилых, непромышленных зданий в окрестностях города.

Источник: Брижинский в telegram

Детали: Ночью 3 сентября Брыжинский сообщил о работе ПВО по вражеским дронам в Чернигове.

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По его словам, в результате падения обломков было зафиксировано возгорание нежилых, непромышленных зданий в окрестностях города.

Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БпЛА в Черниговской области и над Черниговом в частности.