В Чернигове ПВО работала по вражеским дронам, падение обломков вызвало возгорание – ГВА
Вторник, 3 сентября 2024, 01:50
Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил о работе ПВО в Чернигове и возгорании нежилых, непромышленных зданий в окрестностях города.
Источник: Брижинский в telegram
Детали: Ночью 3 сентября Брыжинский сообщил о работе ПВО по вражеским дронам в Чернигове.
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По его словам, в результате падения обломков было зафиксировано возгорание нежилых, непромышленных зданий в окрестностях города.
Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БпЛА в Черниговской области и над Черниговом в частности.