Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Россияне атаковали 12 общин Сумщины, трое раненых

Ольга ГлущенкоВторник, 3 сентября 2024, 05:50
Россияне атаковали 12 общин Сумщины, трое раненых
последствия ударов по сумщине, фото: прокуратура области

В течение прошлого дня россияне совершили 81 обстрел 12 общин Сумской области, в результате которых ранены три человека.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 219 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Великописаревская, Кириковская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Есманьская, Глуховская, Шалыгинская, Буринская, Середино-Будская громады".

Реклама:

"Белопольская громада: враг осуществил пуск авиабомб КАБ (8 взрывов), в результате чего ранен гражданский местный житель, также россияне обстреляли громаду из РСЗО (35 взрывов), один гражданский человек получил ранения".

"Середино-Будская громада: удар дроном-камикадзе типа FPV (5 взрывов), удары FPV-дронами (8 взрывов), из-за попадания ранена гражданская местная жительница, также враг бил из миномета (6 взрывов)".

Детали: На Миропольскую громаду враг совершил атаку FPV-дронами, 2 взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

По Юнаковской общине россияне осуществили ракетный удар, 3 взрыва.

По Буринской общине был обстрел из миномета, 5 взрывов.

Ракетный удар россияне нанесли по Кириковской общине.

По Краснопольской общине враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дроном, дроном-камикадзе, сбрасывал с БпЛА взрывные устройства – 34 взрыва.

По Эсманьской общине был минометный и артиллерийский обстрелы, атака FPV-дроном, россияне также сбрасывали с БпЛА взрывные устройства – 46 взрывов.

По Хотинской общине нанесли авиаудар КАБ и удар FPV-дроном, 6 взрывов.

В Великописаревской общине зафиксировали 40 взрывов. Враг сбросил взрывное устройство с БпЛА, совершил удар FPV-дроном, артиллерийский и минометный обстрелы.

По Глуховской общине была атака FPV-дроном, дроном-камикадзе, также враг осуществил пуск авиабомб КАБ – 7 взрывов.

По Шалыгинской общине россияне осуществили минометный обстрел и удар FPV-дроном, тоже 7 взрывов.

Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Сумская область
Россияне ударили по двум предприятиям в Сумах, пострадала женщина
Россия ударила по колонне зерновозов на Сумщине: есть погибший и раненые
Враг нанес ракетный удар по громаде на Сумщине: погиб человек, есть травмированные
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: