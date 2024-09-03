Россияне атаковали 12 общин Сумщины, трое раненых

В течение прошлого дня россияне совершили 81 обстрел 12 общин Сумской области, в результате которых ранены три человека.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 219 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Великописаревская, Кириковская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Есманьская, Глуховская, Шалыгинская, Буринская, Середино-Будская громады".

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"Белопольская громада: враг осуществил пуск авиабомб КАБ (8 взрывов), в результате чего ранен гражданский местный житель, также россияне обстреляли громаду из РСЗО (35 взрывов), один гражданский человек получил ранения".

"Середино-Будская громада: удар дроном-камикадзе типа FPV (5 взрывов), удары FPV-дронами (8 взрывов), из-за попадания ранена гражданская местная жительница, также враг бил из миномета (6 взрывов)".

Детали: На Миропольскую громаду враг совершил атаку FPV-дронами, 2 взрыва.

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По Юнаковской общине россияне осуществили ракетный удар, 3 взрыва.

По Буринской общине был обстрел из миномета, 5 взрывов.

Ракетный удар россияне нанесли по Кириковской общине.

По Краснопольской общине враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дроном, дроном-камикадзе, сбрасывал с БпЛА взрывные устройства – 34 взрыва.

По Эсманьской общине был минометный и артиллерийский обстрелы, атака FPV-дроном, россияне также сбрасывали с БпЛА взрывные устройства – 46 взрывов.

По Хотинской общине нанесли авиаудар КАБ и удар FPV-дроном, 6 взрывов.

В Великописаревской общине зафиксировали 40 взрывов. Враг сбросил взрывное устройство с БпЛА, совершил удар FPV-дроном, артиллерийский и минометный обстрелы.

По Глуховской общине была атака FPV-дроном, дроном-камикадзе, также враг осуществил пуск авиабомб КАБ – 7 взрывов.

По Шалыгинской общине россияне осуществили минометный обстрел и удар FPV-дроном, тоже 7 взрывов.