В Киеве второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу
Вторник, 3 сентября 2024, 03:56
В 3:51 3 сентября в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.
Источник: КГВА, Воздушные силы
Детали: Воздушные силы ранее предупредили о движении вражеских дронов.
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Первую воздушную тревогу в Киеве объявляли после часа ночи.
В 3:55 ВС отметили о движении российских беспилотников в направлении Киева.
Дословно Воздушные силы: "Киев, движение ударных БпЛА в вашем направлении с южного направления Киевщины".
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Обновлено: В 4:22 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.