В Киеве второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу

В 3:51 3 сентября в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.

Источник: КГВА, Воздушные силы

Детали: Воздушные силы ранее предупредили о движении вражеских дронов.

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Первую воздушную тревогу в Киеве объявляли после часа ночи.

В 3:55 ВС отметили о движении российских беспилотников в направлении Киева.

Дословно Воздушные силы: "Киев, движение ударных БпЛА в вашем направлении с южного направления Киевщины".

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Обновлено: В 4:22 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.