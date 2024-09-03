Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

В отчетах ISW о российской войне против Украины появился раздел об украинских операциях в РФ

Ольга ГлущенкоВторник, 3 сентября 2024, 05:20
В отчетах ISW о российской войне против Украины появился раздел об украинских операциях в РФ
карта ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчетах о российском вторжении в Украину вводит новый раздел – "Украинские операции в Российской Федерации".

Источник: ISW

Дословно: "ISW представляет новый раздел „Оценки наступательной кампании России" (войны против Украины – ред.) – "Украинские операции в Российской Федерации", в котором будет отслеживать украинские наземные атаки, наступательные операции и дальние удары на территории России.

Реклама:

В дальнейшем ISW будет сообщать в этом разделе о тактических обновлениях относительно украинских наступательных операций в Курской области, если только не произойдет значительных изменений в ситуации на местах.

В этом разделе ISW также будет отслеживать украинские удары с большого расстояния по целям на территории Российской Федерации. Однако в нем ISW не будет давать оценок относительно целей и возможностей Украины".

Детали: В новом разделе аналитики отмечают, что российские войска недавно восстановили утраченные позиции к востоку от Коренево на фоне продолжения украинских атак в Курской области 2 сентября.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, указывают на то, что российские войска недавно восстановили утраченные позиции вблизи Ольговки (к востоку от Коренево), и по оценкам ISW, украинские силы, вероятно, отошли из этого населенного пункта.

Вместе с тем российский так называемый "военный" блогер утверждает, что украинские войска незначительно продвинулись вперед вблизи Погребков и Малой Локни (оба к северо-западу от Суджи), и что российские войска ранее оставили позиции в пределах этих населенных пунктов, чтобы избежать окружения.

Российские источники утверждают, что 1 и 2 сентября украинские силы проводили штурмовые операции к юго-западу от Кореневого возле Комаровки; возле самого Кореневого; к востоку от Кореневого возле Ольговки и Кремневого; к северо-западу от Суджи возле Малой Локни; к северу от Суджи возле Черкасского Поперечного и Русского Поперечного; к северо-востоку от Суджи возле Большого Солдатского и Мартыновки; и к юго-востоку от Суджи возле Борьки.

Российский блогер утверждает, что украинские войска продолжают наносить удары по российским понтонным переправам через реку Сейм в Глушковском районе (к западу от нынешней украинской линии фронта в Курской области).

Ключевые выводы ISW за 2 сентября:

  • Ожидается, что Иран "неизбежно" доставит баллистические ракеты в Россию для поддержки российского вторжения в Украину.
  • Правитель России Владимир Путин дал интервью монгольскому изданию "Unuudur" накануне своего визита в Монголию 2-3 сентября, подчеркнув исторические и современные российско-монгольские отношения, а также текущие трехсторонние экономические и энергетические инициативы с Монголией и Китайской Народной Республикой.
  • Российские и монгольские официальные лица отметили, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина не повлияет на текущий визит Путина в Монголию, несмотря на юридическое обязательство Монголии выполнить этот ордер.
  • Российские власти задержали заместителя командующего Ленинградского военного округа генерал-майора Валерия Муминджанова 2 сентября по обвинению в коррупции.
  • Российские войска недавно восстановили утраченные позиции к востоку от Коренево на фоне продолжения украинских операций в Курской области 2 сентября.
  • Российские войска недавно продвинулись в направлении Северска, Часового Яра, Покровска и на юго-запад от Донецка.
  • Представители Министерства обороны РФ отмечают возможности российской военной подготовки, вероятно, в попытке способствовать набору на военную службу и в рамках долгосрочных усилий по восстановлению российского офицерского корпуса.
  • Российские оккупационные чиновники объявили о начале учебного года на оккупированной территории Украины, подчеркнув усилия России, направленные на кооптацию образовательной системы, принудительную русификацию и милитаризацию украинских детей и молодежи.

ISWвойнаКурская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
В результате ракетного удара по Днепру есть погибший и раненые
Россияне атаковали Запорожье, среди погибших – 8-летний ребенок
ВСУ за сутки обезвредили 1 360 оккупантов и более полутора сотен техники 
На Харьковщине бушует масштабный лесной пожар: эвакуировали село, тушат 275 спасателей
Последние новости
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
16:06
автоспортНевилль выиграл Ралли Греции и укрепил лидерство в общем зачете WRC
15:52
Россияне дроном атаковали маршрутку в Херсоне - шестеро раненых
15:37
Трамп хочет изменить Конституцию США, чтобы Харрис могли объявить импичмент
15:37
Венецианский кинофестиваль объявил победителей: главную награду получил фильм об эвтаназии
15:31
Каноист Епифанов с паралимпийским рекордом стал чемпионом Парижа-2024
15:19
Российские "Шахеды" повредили гостинично-ресторанный комплекс в Одесской области
15:02
SpaceX запустит первые космические корабли на Марс через два года - Маск
14:43
Украина выразила протест из-за показа фильма россиянки об оккупантах на фестивале в Венеции
Все новости...
Реклама:
Реклама: