Россияне нарастили количество штурмов позиций ВСУ: за сутки почти 200 боевых столкновений
За прошедшие сутки на направлениях фронта произошло 197 боевых столкновений, тогда как сутками ранее 182. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также россияне были активными на Кураховском, Времовском и Купянском направлениях.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска.
На Купянском направлении происходило 23 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового.
На Лиманском направлении враг 18 раз атаковал возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.
На Северском направлении наши воины остановили семь попыток противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спирного.
На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Клещеевки, Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении шло 18 боев, в частности, у Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 56 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки и Михайловки.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 39 атак противника вблизи Украинской, Георгиевки, Константиновки, Галициновки и Красногоровки.
На Времовском направлении российские захватчики совершили 21 наступательное действие у Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
В то же время воины ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.