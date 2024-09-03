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Россия атаковала 35 "Шахедами": 27 сбили, 6 исчезли, 2 улетели в сторону оккупированной Донетчины и РФ

Ирина БалачукВторник, 3 сентября 2024, 08:28
Россия атаковала 35 Шахедами: 27 сбили, 6 исчезли, 2 улетели в сторону оккупированной Донетчины и РФ
Фото иллюстративное из Telegram Сергея Наева

В ночь на 3 сентября россияне нанесли удар по Украине 3 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 35 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136"; 27 вражеских дронов удалось сбить, 6 были локационно потеряны и 2 улетели в сторону России и оккупированной Донецкой области.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 27 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 6 – локационно потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Еще 2 вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области РФ и оккупированной Донецкой области".

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Детали: Сообщается, что россияне атаковали с территории временно оккупированного Крыма и из Курской области РФ.

К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

ППО работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Шахедракетный ударВоздушные силы ВСУ
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