Россия атаковала 35 "Шахедами": 27 сбили, 6 исчезли, 2 улетели в сторону оккупированной Донетчины и РФ
В ночь на 3 сентября россияне нанесли удар по Украине 3 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 35 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136"; 27 вражеских дронов удалось сбить, 6 были локационно потеряны и 2 улетели в сторону России и оккупированной Донецкой области.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 27 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 6 – локационно потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Еще 2 вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области РФ и оккупированной Донецкой области".
Детали: Сообщается, что россияне атаковали с территории временно оккупированного Крыма и из Курской области РФ.
К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
ППО работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.