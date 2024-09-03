На Харьковщине бушует масштабный лесной пожар: эвакуировали село, тушат 275 спасателей

Власти Харьковщины эвакуировали жителей села Студенок из-за масштабного лесного пожара в Оскольской общине Изюмского района.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: По словам главы ОВА, пожар вспыхнул вечером 2 сентября. Горят лесные насаждения на площади около 1200 га, огонь распространился на село Студенок, поэтому решили эвакуировать жителей.

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Синегубов добавил, что власти вывезли около 200 человек. Часть людей выехали собственным транспортом.

По состоянию на утро 3 сентября к ликвидации возгорания привлекли дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего 77 единиц техники и 275 спасателей.

По словам Синегубова, в результате пожара пострадали два человека: местная жительница и сотрудник ГСЧС. Они получают медицинскую помощь.

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Ликвидация возгорания продолжается.