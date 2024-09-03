На Харьковщине бушует масштабный лесной пожар: эвакуировали село, тушат 275 спасателей
Власти Харьковщины эвакуировали жителей села Студенок из-за масштабного лесного пожара в Оскольской общине Изюмского района.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Детали: По словам главы ОВА, пожар вспыхнул вечером 2 сентября. Горят лесные насаждения на площади около 1200 га, огонь распространился на село Студенок, поэтому решили эвакуировать жителей.
Синегубов добавил, что власти вывезли около 200 человек. Часть людей выехали собственным транспортом.
По состоянию на утро 3 сентября к ликвидации возгорания привлекли дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего 77 единиц техники и 275 спасателей.
По словам Синегубова, в результате пожара пострадали два человека: местная жительница и сотрудник ГСЧС. Они получают медицинскую помощь.
Ликвидация возгорания продолжается.