Немецкая "подруга Путина" возмутилась на слова, что она получает деньги за антиукраинскую позицию

Сара Вагенкнехт, соучредитель "Альянса Сары Вагенкнехт" (BSW) обвинила министра экономики Роберта Хабека (Зеленые) в "наглой лжи".

Источник: "Европейская правда", Welt.

Детали: Вагенкнехт заявила, что заявления Габека о том, что BSW, как и "Альтернатива для Германии", принимает плату за свою позицию относительно войны в Украине, были "возмутительными и бессмысленными".

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Она даже рассматривает вопрос о судебном иске против Габека.

Лидер BSW объяснила, что заявления Габека можно "в лучшем случае оправдать тем, что „зеленые" находятся в упадке". Зеленые плохо показали себя на земельных выборах, получив 5,1% голосов в Саксонии и лишь 3,2% в Тюрингии.

Относительно обвинений Габека, Вагенкнехт порекомендовала вице-канцлеру "посмотреть на себя". Она имела в виду каналы финансирования его партии. Например, по словам Вагенкнехт, оружейные компании на государственном уровне сейчас делают пожертвования "Зеленым".

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Партия Вагенкнехт, которая была основана только в январе, заняла третье место на земельных выборах с двузначными результатами (11,8% в Тюрингии и 15,8% в Саксонии). Она "ожидает", что главные кандидаты от ХДС в обеих землях, Марио Фойгт и Михаэль Кречмер, "конечно, также будут иметь со мной разговор".

Вагенкнехт видит общие точки соприкосновения с возможным партнером по коалиции ХДС в таких сферах, как образование и внутренняя безопасность.

В то же время Вагенкнехт повторил требование, чтобы правительства земель позиционировали себя как выступающие за изменение курса по поставкам оружия в Украину и против размещения американских вооружений средней дальности в Германии. "Речь идет о том, чтобы правительства земель заняли определенную позицию", – сказала Вагенкнехт.

Напомним, премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что коалиция между его Христианско-демократическим союзом, Социал-демократической партией и "Альянсом Сары Вагенкнехт" (BSW) возможна после местных выборов.

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