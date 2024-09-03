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Россияне ударили по Садовому на Херсонщине: убили мужчину и ранили женщину

Ирина БалачукВторник, 3 сентября 2024, 10:02

Российские захватчики утром 3 сентября обстреляли село Садовое на Херсонщине, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "Российская армия накрыла огнем жилой дом в Садовом. В собственном доме травмы, несовместимые с жизнью, получил 67-летний мужчина".

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Детали: Также, по его словам, пострадала 62-летняя женщина. У нее – взрывная травма, осколочные ранения предплечья и бедра. Пострадавшую доставили в больницу.

Предыстория:

Херсонская областьвойнажертвы
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