Россияне ударили по Садовому на Херсонщине: убили мужчину и ранили женщину

Российские захватчики утром 3 сентября обстреляли село Садовое на Херсонщине, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "Российская армия накрыла огнем жилой дом в Садовом. В собственном доме травмы, несовместимые с жизнью, получил 67-летний мужчина".

Реклама:

Детали: Также, по его словам, пострадала 62-летняя женщина. У нее – взрывная травма, осколочные ранения предплечья и бедра. Пострадавшую доставили в больницу.

Предыстория: