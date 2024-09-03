Президент Тайваня предложил Китаю отобрать у России его исторические земли

Президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что если претензии Китая на Тайвань касаются территориальной целостности, то КНР также должна вернуть земли, которые были переданы России в 19-веке.

Источник: Reuters

Детали: Глава Тайваня в интервью местному телеканалу напомнил об Айгунском договоре 1858 года, по которому Китай передал Российской империи огромный участок земли на нынешнем Дальнем Востоке России, образовав большую часть современной границы вдоль реки Амур.

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Прямая речь: "Если речь идет о территориальной целостности, почему тогда не вернуть земли, оккупированные Россией в соответствии с Айгунским договором? Россия же сейчас очень ослаблена, не так ли?".

Больше деталей: По словам президента Тайваня, "намерение Китая напасть и аннексировать Тайвань не связано с тем, что говорит или делает какой-то один человек или политическая партия на Тайване".

"Айгунский договор, подписанный во времена Цин, - вы можете попросить Россию (вернуть землю), но вы этого не делаете. Поэтому очевидно, что они не хотят вторгаться на Тайвань по территориальным причинам", - отметил он.

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Справочно: Айгунский договор был подписан между империей Цин, под контролем которой находилась большая часть территории современного Китая, и Российской империей в 1858 году. Он устанавливал российско-китайскую границу по реке Амур, тем самым передавая России обширные земли к северу от нее. В 1860-м был подписан Пекинский договор, по которому к России отошла территория нынешнего Приморского края.