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Президентские выборы в США: Харрис опережает Трампа среди женщин

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 3 сентября 2024, 11:29
Президентские выборы в США: Харрис опережает Трампа среди женщин
Камала Харрис, фото: Getty Images

По результатам ряда опросов, американский вице-президент Камала Харрис увеличила разрыв с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом среди женщин, а это может стать ключевым фактором на предстоящих выборах.

Источник: издание The Hill со ссылкой на результаты ряда опросов, передает "Европейская правда"

Детали: По результатам опроса ABC News/Ipsos, Харрис опередила Трампа среди женщин с отрывом в 54% до 41%, республиканец же опередил вице-президента с результатом 51% против 46% среди мужчин.

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Журналисты отметили, что перед Национальным съездом Демократической партии в прошлом месяце Харрис опережала Трампа на 6% среди этой демографической группы.

Среди взрослых и зарегистрированных избирателей Харрис опередила Трампа с соотношением 50% к 46%, а среди потенциальных избирателей Харрис опередила Трампа с результатом 52% к 46%. По индексу опросов The Hill и Decision Desk HQ, Харрис опережает Трампа на 4,1 пункта по всей стране.

В то же время по результатам нового опроса, после съезда Демократической партии Харрис не увидела значительного роста общей поддержки, хотя и сохранила незначительное преимущество над Трампом в общенациональном рейтинге.

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Напомним:

  • 30 августа сообщалось, что Харрис лидирует или идет рядом с Трампом в каждом из семи ключевых штатов, которые, как считается, будут решать судьбу выборов.
  • Как известно, Харрис на съезде демократов 19-22 августа символически приняла номинацию от Демократической партии на пост президента США.
  • Фактически она начала кампанию еще в конце июля, когда о решении не баллотироваться на второй срок объявил президент Джо Байден, и с тех пор ее рейтинг в опросах стабильно рос.

Читайте также о том, как меняется кампания оппонента Харрис Дональда Трампа и какие ошибки он совершает: Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США

СШАвиборыТрамп
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