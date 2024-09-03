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Таврийские десантники отбили "суицидальный" штурм россиян

Валентина РоманенкоВторник, 3 сентября 2024, 11:40
Таврийские десантники отбили суицидальный штурм россиян
коин 79 ОДШБр

На Кураховском направлении Донецкой области таврийские десантники отбили очередное нападение врага при поддержке военной техники.

Источник: пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады в Facebook

Детали: Отмечается, что аэроразведчики 79 бригады обнаружили колонну еще далеко на подступах. Россиян сразу "приветливо" встретили украинские артиллеристы и операторы ударных дронов.

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Почувствовав прицельность огня воинов ДШВ ВСУ, россияне начали разворачивать технику и бежать с поля боя.

Дословно: "Оккупанты в очередной раз прибегли к суицидному шагу - и при поддержке техники пошли в атаку на позиции таврийских десантников...

ВИДЕО ДНЯ

Дерзкий штурм закончился позорным бегством. И гибелью нескольких беглецов".

войнаДонецкая область
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