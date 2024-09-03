18 температурных рекордов и +36°С: каким было лето-2024 в столице

Средняя температура воздуха нынешнего лета в Киеве составила +23°С, что обеспечило ему позицию второго самого жаркого лета в столице с 1881 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Б. Срезневского в Facebook

Детали: В сообщении отмечается, что среднемесячная температура воздуха этим летом в Киеве составила +23°С, что сделало его вторым самым теплым после лета 2010 года (23,7°С) среди самых теплых в столице с 1881 года.

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Всего этим летом было установлено 18 температурных рекордов, 14 из них в июле, остальные – в августе.

Самым жарким оказалось 16 июля, когда температура после полудня поднялась до +36°С. Холоднее всего было 14 августа, когда температура под утро опустилась до +13,4°С.

Количество осадков за лето на проспекте Науки, где располагается лаборатория, составило 211 мм, или 107% среднемноголетних показателей. Больше всего их выпало в июне – почти две месячные нормы.