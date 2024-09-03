Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

В России второй раз за неделю исчез вертолет Ми-8 с пассажирами на борту

Анастасия ПроцВторник, 3 сентября 2024, 11:24
В России второй раз за неделю исчез вертолет Ми-8 с пассажирами на борту
Фото с места жесткой посадки вертолета в Иркутской области: "РИА Новости"

3 сентября 2024 года в Иркутской области РФ пропал с радаров российский вертолет Ми-8 с 6 людьми на борту, по данным российских СМИ, он совершил жесткую посадку возле Республики Бурятия, 2 человека получили незначительные травмы.

Источник: "РИА Новости", "ТАСС", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов

Детали: По данным российских СМИ, с вертолетом Ми-8, который следовал по маршруту "Иркутск - Орлик" потеряли связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью. На его борту шесть человек.

Реклама:

Через некоторое время пропагандисты заявили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на границе Бурятии.

По словам главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, вертолет совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. На борту были медики и экипаж, у двух человек незначительные травмы.

Почему это важно: После введения санкций против России из-за войны в Украине, в РФ возросло количество авиационных аварий. Это объясняли нехваткой необходимых деталей, которые ранее Россия импортировала из западных стран.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Росcия
Президент Тайваня предложил Китаю отобрать у России его исторические земли
Польша решила пока не прекращать поиски вероятного "Шахеда", залетевшего 26 августа
Россияне нарастили количество штурмов позиций ВСУ: за сутки почти 200 боевых столкновений
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: