В России второй раз за неделю исчез вертолет Ми-8 с пассажирами на борту
3 сентября 2024 года в Иркутской области РФ пропал с радаров российский вертолет Ми-8 с 6 людьми на борту, по данным российских СМИ, он совершил жесткую посадку возле Республики Бурятия, 2 человека получили незначительные травмы.
Источник: "РИА Новости", "ТАСС", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Детали: По данным российских СМИ, с вертолетом Ми-8, который следовал по маршруту "Иркутск - Орлик" потеряли связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью. На его борту шесть человек.
Через некоторое время пропагандисты заявили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на границе Бурятии.
По словам главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, вертолет совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. На борту были медики и экипаж, у двух человек незначительные травмы.
Почему это важно: После введения санкций против России из-за войны в Украине, в РФ возросло количество авиационных аварий. Это объясняли нехваткой необходимых деталей, которые ранее Россия импортировала из западных стран.
Напомним:
- 30 августа вертолет Ми-8 исчез на российской Камчатке, по предварительным данным, на борту находились 22 человека - 19 пассажиров и 3 члена экипажа.
- 1 сентября кремлевские СМИ написали, что вертолет разбился, выживших нет.