В России второй раз за неделю исчез вертолет Ми-8 с пассажирами на борту

3 сентября 2024 года в Иркутской области РФ пропал с радаров российский вертолет Ми-8 с 6 людьми на борту, по данным российских СМИ, он совершил жесткую посадку возле Республики Бурятия, 2 человека получили незначительные травмы.

Источник: "РИА Новости", "ТАСС", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов

Детали: По данным российских СМИ, с вертолетом Ми-8, который следовал по маршруту "Иркутск - Орлик" потеряли связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью. На его борту шесть человек.

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Через некоторое время пропагандисты заявили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на границе Бурятии.

По словам главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, вертолет совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. На борту были медики и экипаж, у двух человек незначительные травмы.

Почему это важно: После введения санкций против России из-за войны в Украине, в РФ возросло количество авиационных аварий. Это объясняли нехваткой необходимых деталей, которые ранее Россия импортировала из западных стран.

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