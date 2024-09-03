Во время визита Путина в Монголию протестующие развернули флаг Украины

Полиция Монголии мешала протестующим держать украинский флаг во время визита лидера РФ Владимира Путина в столицу страны Улан-Батор.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Издание отмечает, для российского диктатора в международном аэропорту Улан-Батора развернули красную дорожку и выставили почетный караул.

Реклама:

ФОТО: "РАДИО СВОБОДА"

Также президент Монголии Ухнагийн Хурелсух 3 сентября сопровождал Путина во Дворец правительства, где они отдали дань уважения статуе Чингисхана, прежде чем пойти внутрь для проведения закрытых встреч.

Напомним:

Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участника Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.

По данным СМИ, монгольские власти заверили Путина, что арестовывать его не будут.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что отказ Монголии выполнять обязательный ордер МУС на арест Путина "является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права".

Ранее Министерство иностранных дел призвало Монголию выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать Путина.

Читайте также: Гаага готовит новости. Почему ордер МУС для Путина может привести даже к делу о геноциде