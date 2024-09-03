Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

В РФ приговорили к 20 годам военного ГУР, которого взяли в плен во время высадки в Крыму

"Украинская правда", Алена МазуренкоВторник, 3 сентября 2024, 13:36
В РФ приговорили к 20 годам военного ГУР, которого взяли в плен во время высадки в Крыму
эмблема ГУР

Российский суд приговорил к 20 годам заключения украинского военного Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Любаса, который в прошлом году участвовал в высадке в оккупированном Крыму.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Детали: Пропагандисты сообщили, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего Александра Любаса к 20 годам заключения за попытку высадки на побережье аннексированного Россией Крыма.

Реклама:

В РФ утверждают, что Любас "участник подразделения спецназначения" Главного управления разведки Минобороны Украины.

Оккупанты осудили его за якобы "незаконное пересечение границы, хранение и контрабанду оружия, теракт и прохождение обучения с целью террористической деятельности".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

КрымРосcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Главы разведок США и Британии прокомментировали Курскую операцию: Вызвала вопросы у элиты РФ

В воскресенье также не планируют выключать электричество

Буданов: Telegram - это угроза национальной безопасности

фотоОбломки "Шахедов" упали возле Верховной Рады

Над Украиной сбили 58 из 67 "Шахедов", еще несколько вылетели за пределы страны

Forbes: Украинские военные контратакуют на Покровском направлении

Все новости...
Крым
Украина впервые применила свою ракету-дрон "Паляниця" по военной цели в Крыму в августе – УП
В Крыму прогремело несколько взрывов
ФСБ задержала ветерана крымскотатарского движения в Крыму – Чубаров
Последние новости
20:02
На Никопольщине россияне убили женщину, еще одна пострадала
19:55
Белый дом: Должны серьезно воспринимать попытки России повлиять на выборы в США
19:37
Главы разведок США и Британии прокомментировали Курскую операцию: Вызвала вопросы у элиты РФ
19:32
Reuters: США планируют вывести войска из Ирака до конца 2026 года
19:27
Ночью в Беларусь залетели минимум 8 российских дронов – "Беларускі Гаюн"
19:05
Глава МИД Германии критикует партию Шольца за колебания в поддержке Украины
19:00
В воскресенье также не планируют выключать электричество
18:50
Министр обороны Нидерландов: Выгоды сбития ракет РФ над Украиной не перевешивают риски
18:39
В соцсети Х произошел глобальный сбой
18:27
В Германии фиксируют массовые перебои в железнодорожном сообщении
Все новости...
Реклама:
Реклама: