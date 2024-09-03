В РФ приговорили к 20 годам военного ГУР, которого взяли в плен во время высадки в Крыму

Российский суд приговорил к 20 годам заключения украинского военного Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Любаса, который в прошлом году участвовал в высадке в оккупированном Крыму.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Детали: Пропагандисты сообщили, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего Александра Любаса к 20 годам заключения за попытку высадки на побережье аннексированного Россией Крыма.

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В РФ утверждают, что Любас "участник подразделения спецназначения" Главного управления разведки Минобороны Украины.

Оккупанты осудили его за якобы "незаконное пересечение границы, хранение и контрабанду оружия, теракт и прохождение обучения с целью террористической деятельности".

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