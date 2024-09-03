В больнице умер фельдшер "скорой", пострадавший от удара РФ по Харькову 1 сентября
3 сентября в больнице умер 21-летний фельдшер экстренной медицинской помощи Евгений Юрко, который пострадал в результате российского обстрела Харькова 1 сентября.
Источник: начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковский национальный медицинский университет
Прямая речь Синегубова: "К сожалению, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову умер в больнице. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был 21 год".
Детали: Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что погибший Евгений Юрко был пятикурсником медуниверситета. Во время обстрела 1 сентября он получил серьезные ранения, его состояние врачи оценивали как тяжелое.
"Сочувствую всем родным и близким парня. Верю, что наш враг ответит за эту прерванную жизнь, как и за тысячи жизней других невинно убитых украинцев", - добавил Терехов.
В Харьковском национальном медицинском университете отметили, что Юрко вместе с коллегами медик прибыл на вызов в торговый центр возле станции метро "Академика Павлова".
Напомним:
- Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, известно о 44 пострадавших. В частности, в результате повторного ракетного удара по Харькову пострадали спасатели и врачи, которые приехали на вызов после обстрела.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на новый удар россиян по Харькову и обратился к мировым лидерам.
- По данным прокуратуры, Харьков атаковали баллистическими ракетами типа "Искандер-М" с территории России.