В больнице умер фельдшер "скорой", пострадавший от удара РФ по Харькову 1 сентября

3 сентября в больнице умер 21-летний фельдшер экстренной медицинской помощи Евгений Юрко, который пострадал в результате российского обстрела Харькова 1 сентября.

Источник: начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковский национальный медицинский университет

Прямая речь Синегубова: "К сожалению, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову умер в больнице. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был 21 год".

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Детали: Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что погибший Евгений Юрко был пятикурсником медуниверситета. Во время обстрела 1 сентября он получил серьезные ранения, его состояние врачи оценивали как тяжелое.

"Сочувствую всем родным и близким парня. Верю, что наш враг ответит за эту прерванную жизнь, как и за тысячи жизней других невинно убитых украинцев", - добавил Терехов.

В Харьковском национальном медицинском университете отметили, что Юрко вместе с коллегами медик прибыл на вызов в торговый центр возле станции метро "Академика Павлова".

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