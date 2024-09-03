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Генпрокурор: Отказом от ареста Путина Монголия поставила под удар свою международную субъектность

Валентина РоманенкоВторник, 3 сентября 2024, 14:00
Генпрокурор: Отказом от ареста Путина Монголия поставила под удар свою международную субъектность
визит Путина в Монголию, сентябрь 2024 года. фото Getty Images

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отмечает, что отказ Монголии от ареста российского правителя Владимира Путина поставил под удар международную субъектность этого государства.

Источник: Костин, которого цитирует пресс-служба ОГП

Прямая речь: "Сегодня Путин унизил Монголию, цинично использовав ее как разменную монету в своей геополитической игре.

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Хотел бы напомнить представителям власти этой страны, что способность соблюдать свои обязательства по международному праву - это один из основных критериев принадлежности государства к цивилизованному миру. Миру, который ценит человеческую жизнь и свободу.

Предоставление гарантий безопасности преступнику подрывает саму суть глобальной правовой системы и серьезно нарушает ценности демократических стран.

Отказом от ареста Путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность".

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Детали: Костин также отметил, что Украина хорошо знает цену независимости. Нормы международного права созданы именно для того, чтобы народы в мире не платили кровью за свою свободу, как сейчас за нее платят украинцы.

Генпрокурор заверил, что ОГП продолжит активное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить наказание для военных преступников и восстановить справедливость для всех, кто пострадал от российской агрессии.

Предыстория:

  • Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участника Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.
  • По данным СМИ, монгольские власти заверили Путина, что арестовывать его не будут.
  • В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что отказ Монголии выполнять обязательный ордер МУС на арест Путина "является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права".
  • Ранее Министерство иностранных дел призвало Монголию выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать Путина.

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МонголияПутинОфис генпрокурора
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