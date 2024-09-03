Генпрокурор: Отказом от ареста Путина Монголия поставила под удар свою международную субъектность
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отмечает, что отказ Монголии от ареста российского правителя Владимира Путина поставил под удар международную субъектность этого государства.
Источник: Костин, которого цитирует пресс-служба ОГП
Прямая речь: "Сегодня Путин унизил Монголию, цинично использовав ее как разменную монету в своей геополитической игре.
Хотел бы напомнить представителям власти этой страны, что способность соблюдать свои обязательства по международному праву - это один из основных критериев принадлежности государства к цивилизованному миру. Миру, который ценит человеческую жизнь и свободу.
Предоставление гарантий безопасности преступнику подрывает саму суть глобальной правовой системы и серьезно нарушает ценности демократических стран.
Отказом от ареста Путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность".
Детали: Костин также отметил, что Украина хорошо знает цену независимости. Нормы международного права созданы именно для того, чтобы народы в мире не платили кровью за свою свободу, как сейчас за нее платят украинцы.
Генпрокурор заверил, что ОГП продолжит активное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить наказание для военных преступников и восстановить справедливость для всех, кто пострадал от российской агрессии.
Предыстория:
- Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участника Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.
- По данным СМИ, монгольские власти заверили Путина, что арестовывать его не будут.
- В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что отказ Монголии выполнять обязательный ордер МУС на арест Путина "является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права".
- Ранее Министерство иностранных дел призвало Монголию выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать Путина.
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