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Рада поддержала включение Сил беспилотников в структуру ВСУ

Анастасия ПроцВторник, 3 сентября 2024, 14:29
Рада поддержала включение Сил беспилотников в структуру ВСУ
Иллюстративное фото: Getty Images

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11507 о включении в отдельные роды Вооруженных сил Украины новой структуры - Сил беспилотных систем.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк

Детали: По словам Железняка, за соответствующее решение проголосовали 294 депутата.

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Предыстория:

  • 7 мая 2024 года Кабинет министров поддержал проект указа президента Владимира Зеленского, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.
  • 10 июня Генштаб ВСУ сообщил, что заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ.
  • Кабинет министров 20 августа одобрил законопроект, утверждающий существование Сил беспилотных систем. А также выделил 24 миллиарда гривен на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны.
  • 2 сентября секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект, который утверждает существование Сил беспилотных систем.

Верховная Радаармиязаконодательство
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