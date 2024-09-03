На Полтавщине объявили трехдневный траур по погибшим

В Полтавской области с 4 сентября начнется трехдневный траур по погибшим в результате российского удара по Институту связи в Полтаве. В результате атаки погиб 41 человек, еще 180 ранены.

Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин

Прямая речь: "Большая трагедия для Полтавщины и всей страны. Вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким.

Реклама:

С завтрашнего дня область - в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности".

Что предшествовало: