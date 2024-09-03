На Полтавщине объявили трехдневный траур по погибшим
Вторник, 3 сентября 2024, 15:42
В Полтавской области с 4 сентября начнется трехдневный траур по погибшим в результате российского удара по Институту связи в Полтаве. В результате атаки погиб 41 человек, еще 180 ранены.
Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин
Прямая речь: "Большая трагедия для Полтавщины и всей страны. Вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким.
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С завтрашнего дня область - в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности".
Что предшествовало:
- Российский агрессор 3 сентября нанес удар по одному из учебных заведений города Полтава: по предварительным данным, более четырех десятков человек убиты, почти две сотни - ранены, люди еще есть под завалами.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар баллистикой российских войск по Полтаве 3 сентября, и сообщил, что по состоянию на сейчас погиб 41 человек.