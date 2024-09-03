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Румыния окончательно одобрила передачу Украине Patriot

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 3 сентября 2024, 16:55
Румыния окончательно одобрила передачу Украине Patriot
ЗРК Patriot. Фото: Getty Images

Нижняя палата парламента Румынии, Палата депутатов, во вторник, 3 сентября, одобрила законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: После того как законопроект о передаче Украине системы Patriot одобрили обе палаты парламента Румынии, его должен подписать президент Клаус Йоханнис, чтобы он вступил в силу.

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Румыния решила передать Украине свою систему Patriot еще в июне. На прошлой неделе Минобороны Румынии направило на ознакомление парламента законопроект, который правительство одобрило ранее в понедельник.

В одобренном парламентом законопроекте говорится о том, что замена системы Patriot от США не должна стоить больше, чем за нее ранее заплатила Румыния, и что расходы будут покрыты из "иностранных источников, не подлежащих возврату".

Всего союзники Киева в НАТО пообещали семь систем противовоздушной обороны, но накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные системы Patriot задерживаются.

ПВОРумынияУкраина
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