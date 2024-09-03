Генштаб: Враг наиболее активен на Кураховском направлении

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. За текущие сутки враг 118 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел почти половину от всех атак.

Источник: Генеральный штаб в соцсетях

Детали: Больше всего боев на Кураховском направлении, где захватчики 37 раз атаковали украинские подразделения – активно пытаются продвинуться в районах Украинска, Константиновки и Георгиевки. Пять боев еще продолжаются.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 31 попытку атаковать украинских защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Миролюбовки, Михайловки и Зеленого Поля. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 21 атаку противника, 10 боестолкновений еще продолжаются. Основные усилия оккупанты прикладывают возле Новогродовки и Михайловки, где зафиксировано 11 и 9 боестолкновений соответственно.

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины – пострадали населенные пункты Карповичи, Покровка, Порозок, Дмитровка, Сопич, Бобылевка, Большая Писаревка и Бояро-Лежачи. Под авиаудары попали Эсмань, Усок и Юнаковка.

Известно, что за вторник российская авиация сбросила 24 КАБа на территорию Курской области РФ. Били оккупанты по Курщине также из РСЗО и ствольной артиллерии.

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На Харьковском направлении российские террористы дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. В настоящее время бой продолжается.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи Глушковки, Синьковки и Берестового.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дружелюбовка, Новосадово, Грековка, Невское, Торское и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили восемь из 16 вражеских атак. Бои продолжаются. Возле Петропавловки и Боровой упали девять вражеских авиабомб.

Продолжаются бои на Северском направлении, противник трижды атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки и Спирного. Наши защитники отбили все атаки.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Андреевки и Часового Яра. Возле последнего три боестолкновения продолжаются. Враг активно применяет авиацию, сбросив на районы населенных пунктов Ступочки и Белая Гора четыре КАБа. По Григорьевке дважды бил НАРами.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время достигло семи. Враг атакует возле населенных пунктов Нелиповка и Торецк. Наши защитники дают достойный отпор, все атаки остановлены. Авиация агрессора провела бомбардировку районов Дачного, Константиновки, Дилиевки и Торецка.

На Времовском направлении захватчики восемь раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Угледара, Водяного и Константиновки. Атаки отбиты.

На Ореховском направлении подвергся удару 20 НАРами район села Пятихатки. Также оккупанты провели пять атак возле Роботино, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении отбита одна вражеская атака. По Николаевке захватчики выпустили 40 неуправляемых авиаракет.

На других направлениях, в настоящее время, враг активных действий не ведет.