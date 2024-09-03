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Монголия заявила, что отказалась арестовывать Путина из-за энергетической зависимости

"Украинская правда"Вторник, 3 сентября 2024, 17:23
Монголия заявила, что отказалась арестовывать Путина из-за энергетической зависимости
фото: Getty Images

Из-за своей энергетической зависимости от РФ власти Монголии приняли российского правителя Путина, предоставив ему гарантии безопасности, несмотря на ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом.

Источник: Politico

Подробно: В комментарии для Politico представитель монгольского правительства заявил, что страна оказалась в ситуации энергетической зависимости, и что у них "связаны руки".

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Прямая речь спикера: "Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из наших ближайших соседей. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа", - сообщил спикер.

Напомним:

  • Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участника Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.
  • Во время визита Путина в Монголию, для российского диктатора в международном аэропорту Улан-Батора развернули красную дорожку и выстроили почетный караул.
  • В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что отказ Монголии выполнять обязательный ордер МУС на арест Путина "является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права".
  • Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало Монголию выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать Путина.

МонголияПутинРосcияэнергетика
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