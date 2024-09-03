Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Норвегия даст €48 млн на дроны и ПВО для Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 3 сентября 2024, 18:44
Норвегия даст €48 млн на дроны и ПВО для Украины
Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре во время визита в Киев. фото: Getty Images

Норвегия выделяет 570 миллионов норвежских крон (48,3 миллиона евро) в Международный фонд для Украины на закупку БПЛА и средств противовоздушной обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение норвежского правительства

Детали: Вклад Норвегии, осуществленный в сотрудничестве с Великобританией, Нидерландами и Литвой, будет способствовать защите украинского населения и важной инфраструктуры от российских атак.

Реклама:

"Украина остро нуждается в большем военном оборудовании, чтобы защитить себя от российской агрессии. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы сделать свой вклад", – прокомментировал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

International Fund for Ukraine – это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Литва и Швеция.

Ранее Норвегия уже сделала вклад в закупку средств ПВО, оборудования для разминирования, артиллерийских боеприпасов, транспортных средств, инженерных машин, кранов, запасных частей и оборудования для обслуживания украинских платформ и малых катеров.

ВИДЕО ДНЯ

В июле страны IFU подписали соглашение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов.

Недавно стало известно, что норвежская оружейная компания Nammo передаст Украине лицензию на производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

НорвегияУкраинаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Норвегия
Обстрел россиян повредил офис церковной помощи Норвегии
Норвегия профинансирует производство снарядов в Украине: предоставлена лицензия
В Норвегии растет беспокойство относительно шведских банд
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: