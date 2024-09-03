Под завалами в Полтаве может находиться еще 15 человек - ОВА

После российской атаки по Полтаве под завалами может находиться еще примерно 15 человек.

Источник: руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин в эфире "Единые новости"

Прямая речь: "Под завалами сейчас могут находиться еще 15 человек. Спасательные работы продолжаются, несколько раз уже приходилось прерываться из-за того, что в области постоянно объявляют воздушную тревогу... Ликвидация вражеских ударов еще продолжается, все необходимые службы находятся на месте событий".

Реклама:

Детали: Пронин также сообщает, что сейчас известно о более 235 раненых. Ранее Офис генпрокурора сообщил о 51 погибшем человеке.

Что предшествовало: