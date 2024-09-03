Под завалами в Полтаве может находиться еще 15 человек - ОВА
Вторник, 3 сентября 2024, 19:11
После российской атаки по Полтаве под завалами может находиться еще примерно 15 человек.
Источник: руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин в эфире "Единые новости"
Прямая речь: "Под завалами сейчас могут находиться еще 15 человек. Спасательные работы продолжаются, несколько раз уже приходилось прерываться из-за того, что в области постоянно объявляют воздушную тревогу... Ликвидация вражеских ударов еще продолжается, все необходимые службы находятся на месте событий".
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Детали: Пронин также сообщает, что сейчас известно о более 235 раненых. Ранее Офис генпрокурора сообщил о 51 погибшем человеке.
Что предшествовало:
- Российский агрессор 3 сентября нанес удар по одному из учебных заведений города Полтава: по предварительным данным, более четырех десятков человек убиты, почти две сотни - ранены, люди еще есть под завалами.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар баллистикой российских войск по Полтаве 3 сентября, и сообщил, что по состоянию на 14.20 3 сентября погиб 41 человек.
- В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.