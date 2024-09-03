Сикорский призвал Украину как можно быстрее разрешить эксгумацию поляков на Волыни

Глава МИД Польши Радослав Сикорский после нескольких дней молчания призвал Украину как можно быстрее разрешить поиски и эксгумацию поляков, убитых во время этнических чисток на Волыни в годы Второй мировой войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видеообращение Сикорского, которое он опубликовал в сети Х

Детали: В подписи к обращению Сикорский отметил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "сделал ошибку" в своем резонансном ответе на вопрос во время встречи с польской молодежью в Ольштыне.

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Minister Kułeba popełnił błąd, więc lepiej, żeby Ukraina załatwiła sprawę ekshumacji jak najszybciej, w duchu wdzięczności Polsce za to, co dzisiaj dla Ukrainy robimy. pic.twitter.com/LiRndCG8IS — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 3, 2024

"Наши соотечественники заслуживают надлежащего погребения. Украина должна понимать темные страницы своей истории. Впрочем, из его (Дмитрия Кулебы) ответа можно понять, что во время наших двусторонних разговоров я уже поднимал вопрос о необходимости возобновить эксгумацию", – сказал Сикорский.

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Он напомнил, что Польша будет иметь слово во время решения о закрытии Украиной переговорных глав на пути в ЕС.

"Поэтому лучше для Украины решить этот вопрос как можно быстрее в духе благодарности Польше за то, что мы сегодня делаем для Украины", – добавил Радослав Сикорский.

Это первое заявление Сикорского на эту тему после резонансного ответа Дмитрия Кулебы на вопрос о ситуации с эксгумациями, который ему задали на встрече с польской молодежью в Ольштыне – события, где он сидел рядом с Радославом Сикорским. В адрес Сикорского также начала раздаваться критика от политиков правого спектра за то, что он никак не отреагировал после слов Кулебы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал слова Кулебы и заявил, что Украина не станет членом ЕС без согласия Польши, а чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать стандартам, в том числе культурно-политическим.

2 сентября гражданка Польши подала первый частный запрос в Украину относительно эксгумации ее родственников, убитых на Ровенщине.

Подробно о скандале – в статье Казус Кулебы: что стало причиной громкого скандала в Польше и какие выводы стоит сделать Киеву.