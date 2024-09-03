В ЕС отреагировали на отсутствие ареста Путина в Монголии: говорят, им жаль

Евросоюз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии приняли у себя главу Кремля Владимира Путина и не арестовали его, как того требует ордер Международного уголовного суда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано

Детали: Представитель отметил, что ЕС принял во внимание приезд в Улан-Батор лидера России Владимира Путина несмотря на то, что Монголия является стороной Римского статута Международного уголовного суда и должна была бы задержать Путина по ордеру прокурора МУС.

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"ЕС выражает сожаление по поводу того, что Монголия, государство-сторона Римского статута МУС, не выполнила свои обязательства по нему по выполнению ордера на арест... ЕС выражает максимальную поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления в связи с захватнической войной России против Украины", – заявил Петер Стано.

Он отметил, что ЕС поддерживает расследования, которые прокурор МУС ведет по событиям российско-украинской войны, и призывает все страны-стороны Римского статута к полному сотрудничеству в этом вопросе.

Перед этим депутаты Европарламента призвали официальный Брюссель отреагировать на поведение Монголии.

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Напомним, в Монголии объяснили, что не арестовали Путина по ордеру Международного уголовного суда из-за зависимости от России. В то же время местные активисты развернули флаг Украины в знак протеста.

В Министерстве иностранных дел Украины резко прокомментировали решение властей Монголии принять Путина, несмотря на ордер Международного уголовного суда.