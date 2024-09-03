Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

В ЕС отреагировали на отсутствие ареста Путина в Монголии: говорят, им жаль

Мария Емец, Евгений КизиловВторник, 3 сентября 2024, 19:48
В ЕС отреагировали на отсутствие ареста Путина в Монголии: говорят, им жаль
Петер Стано. фото: Getty Images

Евросоюз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии приняли у себя главу Кремля Владимира Путина и не арестовали его, как того требует ордер Международного уголовного суда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано

Детали: Представитель отметил, что ЕС принял во внимание приезд в Улан-Батор лидера России Владимира Путина несмотря на то, что Монголия является стороной Римского статута Международного уголовного суда и должна была бы задержать Путина по ордеру прокурора МУС.

Реклама:

"ЕС выражает сожаление по поводу того, что Монголия, государство-сторона Римского статута МУС, не выполнила свои обязательства по нему по выполнению ордера на арест... ЕС выражает максимальную поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления в связи с захватнической войной России против Украины", – заявил Петер Стано.

Он отметил, что ЕС поддерживает расследования, которые прокурор МУС ведет по событиям российско-украинской войны, и призывает все страны-стороны Римского статута к полному сотрудничеству в этом вопросе.

Перед этим депутаты Европарламента призвали официальный Брюссель отреагировать на поведение Монголии.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в Монголии объяснили, что не арестовали Путина по ордеру Международного уголовного суда из-за зависимости от России. В то же время местные активисты развернули флаг Украины в знак протеста.

В Министерстве иностранных дел Украины резко прокомментировали решение властей Монголии принять Путина, несмотря на ордер Международного уголовного суда.

ПутинМонголияарестЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Путин
Монголия заявила, что отказалась арестовывать Путина из-за энергетической зависимости
Генпрокурор: Отказом от ареста Путина Монголия поставила под удар свою международную субъектность
Во время визита Путина в Монголию протестующие развернули флаг Украины
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: