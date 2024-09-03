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В Германии обвиняют супругов в убийстве двух украинок и похищении младенца

Мария Емец, Татьяна ОлейникВторник, 3 сентября 2024, 21:15
В Германии обвиняют супругов в убийстве двух украинок и похищении младенца
Иллюстративное фото - Getty Images

Немецкая прокуратура обвиняет мужа и жену в убийстве молодой украинки с временной защитой и ее матери для похищения младенца.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на FAZ

Детали: Прокуратура Мангейма предъявила обвинения супругам из Германии. По версии обвинения, они спланировали и реализовали убийство 27-летней украинки, которая только что родила ребенка, и ее старшей матери, чтобы забрать ребенка себе.

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Обвиняемые – 44-летняя женщина и 43-летний мужчина. Их гражданство не раскрывают, однако в более ранних сообщениях были упоминания, что подозреваемые – россиянка и немец. Мотивами преступления считают нереализованное желание пары иметь детей.

Согласно обвинению, преступление готовили с весны 2023 года. План заключался в том, чтобы похитить новорожденного ребенка и выдавать его за собственного.

В январе 2024 года женщина через Telegram-канал для помощи украинцам с временной защитой в Германии сконтактировала с 27-летней украинкой, которая в то время готовилась к родам. Когда в феврале ребенок родился, заговорщики решили убить мать и бабушку. Они подсыпали обоим седативный препарат в ресторане 6 марта, а когда старшей женщине начало становиться плохо, под этим предлогом посадили их в машину, чтобы "повезти в больницу".

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По версии следствия, далее мужчина убил 51-летнюю бабушку новорожденной на берегу озера ударами по голове и бросил тело в воду, а после того в другом месте так же расправился с 27-летней женщиной и поджег тело. После того они с похищенной девочкой поехали к себе домой.

Обоих обвиняют в совершенном совместно убийстве в двух случаях и в похищении несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, тело украинки нашли на берегу Рейна через несколько дней после того, как семья исчезла из общежития для беженцев, где они проживали, а впоследствии обнаружили тело матери. Новорожденную девочку нашли невредимой.

В июне вызвало резонанс убийство 9-летней украинки Валерии в Дебельне.

Германияубийствобеженцы
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