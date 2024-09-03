Россияне нанесли авиаудар по университету в Сумах

Вечером 3 сентября российские войска нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.

Источник: Сумская ОВА, Кордон.Медиа

Дословно: "Сегодня вечером, 3 сентября россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Прежде всего, враг применил КАБ. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются".

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Обновлено: Местное медиа опубликовало фото повреждения университета. Это корпус Сумского государственного университета.

фото - кордон.медиа

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