Россияне нанесли авиаудар по университету в Сумах
Вторник, 3 сентября 2024, 22:33
Вечером 3 сентября российские войска нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.
Источник: Сумская ОВА, Кордон.Медиа
Дословно: "Сегодня вечером, 3 сентября россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Прежде всего, враг применил КАБ. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются".
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Обновлено: Местное медиа опубликовало фото повреждения университета. Это корпус Сумского государственного университета.
Что предшествовало:
- Российский агрессор 3 сентября нанес удар по одному из учебных заведений города Полтава.
- По состоянию на вечер, количество раненых по учебному заведению в Полтаве возросло до 271, погибших - 51.