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Россияне нанесли авиаудар по университету в Сумах

Татьяна ОлейникВторник, 3 сентября 2024, 22:33
Россияне нанесли авиаудар по университету в Сумах
Фото - Кордон.Медиа

Вечером 3 сентября российские войска нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.

Источник: Сумская ОВА, Кордон.Медиа

Дословно: "Сегодня вечером, 3 сентября россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Прежде всего, враг применил КАБ. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются".

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Обновлено: Местное медиа опубликовало фото повреждения университета. Это корпус Сумского государственного университета.

 
фото - кордон.медиа

Что предшествовало: 

  • Российский агрессор 3 сентября нанес удар по одному из учебных заведений города Полтава.
  • По состоянию на вечер, количество раненых по учебному заведению в Полтаве возросло до 271, погибших - 51.

Сумывойна
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