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Зеленский: Осень будет чрезвычайно важной и мы должны усилить некоторые направления в правительстве

Татьяна ОлейникВторник, 3 сентября 2024, 22:55
Зеленский: Осень будет чрезвычайно важной и мы должны усилить некоторые направления в правительстве
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений об увольнении министров с должностей 3 сентября сообщил, что Украина должна усилить некоторые направления в правительстве.

Источник: обращение Зеленского 3 сентября

Прямая речь: "Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны - всем нам. Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе. Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики".

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Детали: В частности глава государства заявил, что надо больше взаимодействия между центральной властью и общинами. Особенно во время подготовки к зимнему сезону.

Также Украине надо усилить результаты в оборонном производстве, в частности так, чтобы было проще привлекать инвестиции партнеров в наши стратегические отрасли промышленности, - заявил Зеленский.

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Прямая речь: "Третье - должны значительно усилить нашу работу с НАТО; для этого нужно особое взаимодействие. Четвертое - Евросоюз, реальные переговоры о членстве, подготовка соответствующих частей будущего соглашения о членстве. Это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа. За нее будет персональная ответственность. И пятое - надо объединить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами".

ЗеленскийКабинет министров
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