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Генштаб: Оккупанты начали активно атаковать на еще одном направлении

Алена ИвашкивСреда, 4 сентября 2024, 00:12
Генштаб: Оккупанты начали активно атаковать на еще одном направлении
фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Лиманском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 3 сентября

Дословно: "В настоящее время произошло 193 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара тремя ракетами, 62 авиаудара, сбросив при этом 81 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 555 дронов-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и сбросили по одной авиабомбе на Макарово и Малое Веселое.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Глушковка и Берестовое подразделения Сил обороны отбили семь штурмов. Продолжается боестолкновение в районе Стельмаховки.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 27 раз атаковали украинских защитников в районах восьми различных населенных пунктов. Возле Грековки, Невского и Новосадового произошло больше всего боестолкновений - шесть, девять и пять соответственно.

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Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского, Иванодарьевки и Спирного на Северском направлении. Получил жесткий отпор и отошел.

На Краматорском направлении украинские воины отбили семь попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия в районе Часового Яра, а по одной атаке провел в районах Андреевки и Клещеевки.

На Торецком направлении, где оккупанты 14 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, и Торецка, 12 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются в районе Нью-Йорка.

Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на Покровском направлении. Здесь, в течение этих суток, агрессор 60 раз атаковал наши позиции. Подавляющее большинство боестолкновений произошло в районах Новогродовки и Михайловки. Двенадцать боев до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 155 военнослужащих убитыми и 220 - ранеными. Уничтожено шесть автомобилей и один МТ-ЛБ. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения шести артсистемам, трем автомобилям, одной бронемашине и танку.

На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны - на это время суток зафиксировано 46 вражеских атак. Три из них продолжаются. В основном бои продолжались в районах Константиновки, Украинской и Георгиевки. Оккупанты применяют бронетехнику - уничтожено десять БМП, один БТР, три мотоцикла и поврежден танк.

На Времовском направлении сегодня агрессор 10 раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки.

На Ореховском направлении остановлено шесть атак российских захватчиков неподалеку Роботино, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения провели пять безуспешных попыток прорваться в островную зону.

Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Генштабвойна
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