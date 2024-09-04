В Киеве объявлена ​​тревога, в области ПВО работала по беспилотникам

В ночь на 4 сентября в Киеве была объявлена воздушная тревога: в области зафиксированы БпЛА, по ним работали силы ПВО.

Источник: Киевская ОВА в Telegram, КГГА

Детали: Областная власть попросила жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

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Также нужно соблюдать информационную тишину, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Дополнено: В 2.46 Воздушные силы сообщили об ударном БПЛА в направлении Киева, в городе объявлена воздушная тревога.