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В Киеве объявлена ​​тревога, в области ПВО работала по беспилотникам

Алена ИвашкивСреда, 4 сентября 2024, 02:31
В Киеве объявлена ​​тревога, в области ПВО работала по беспилотникам
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 4 сентября в Киеве была объявлена воздушная тревога: в области зафиксированы БпЛА, по ним работали силы ПВО.

Источник: Киевская ОВА в Telegram, КГГА

Детали: Областная власть попросила жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. 

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Также нужно соблюдать информационную тишину, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Дополнено: В 2.46 Воздушные силы сообщили об ударном БПЛА в направлении Киева, в городе объявлена воздушная тревога.

воздушная тревогаПВОКиевская область
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