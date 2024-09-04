На Львовщине местами обесточена железная дорога – УЗ
Среда, 4 сентября 2024, 07:10
Во Львовской области во время массированного российского удара 4 сентября произошло несколько обесточиваний на железной дороге, Укрзализныця выводит резервные тепловозы, чтобы обеспечить перевозки.
Источник: УЗ в Telegram
Дословно Укрзализныця: "Выведены резервные тепловозы, с минимальными задержками отправляем поезда".
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Детали: В частности, речь идет о поездах:
- № 59 Киев-Чоп,
- № 91 Киев-Львов,
- № 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы,
- № 11 Одесса-Львов,
- № 149 Полтава-Черновцы,
- № 746 Львов-Киев,
- № 368 Ужгород-Ковель
"Продолжаем движение во всех регионах", – подытожили в УЗ.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 4 сентября в результате вражеского обстрела во Львове в районе главного вокзала в жилом доме возник пожар, шесть человек пострадали. Повреждены две школы и много окон выбито в центральной части города.