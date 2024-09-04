На Львовщине местами обесточена железная дорога – УЗ

Во Львовской области во время массированного российского удара 4 сентября произошло несколько обесточиваний на железной дороге, Укрзализныця выводит резервные тепловозы, чтобы обеспечить перевозки.

Источник: УЗ в Telegram

Дословно Укрзализныця: "Выведены резервные тепловозы, с минимальными задержками отправляем поезда".

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Детали: В частности, речь идет о поездах:

№ 59 Киев-Чоп,

№ 91 Киев-Львов,

№ 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы,

№ 11 Одесса-Львов,

№ 149 Полтава-Черновцы,

№ 746 Львов-Киев,

№ 368 Ужгород-Ковель

"Продолжаем движение во всех регионах", – подытожили в УЗ.

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