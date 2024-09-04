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На Львовщине местами обесточена железная дорога – УЗ

Ирина БалачукСреда, 4 сентября 2024, 07:10
На Львовщине местами обесточена железная дорога – УЗ
Фото иллюстративное из Facebok УЗ

Во Львовской области во время массированного российского удара 4 сентября произошло несколько обесточиваний на железной дороге, Укрзализныця выводит резервные тепловозы, чтобы обеспечить перевозки.

Источник: УЗ в Telegram

Дословно Укрзализныця: "Выведены резервные тепловозы, с минимальными задержками отправляем поезда".

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Детали: В частности, речь идет о поездах:

  • № 59 Киев-Чоп,
  • № 91 Киев-Львов,
  • № 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы,
  • № 11 Одесса-Львов,
  • № 149 Полтава-Черновцы,
  • № 746 Львов-Киев,
  • № 368 Ужгород-Ковель

"Продолжаем движение во всех регионах", – подытожили в УЗ.

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