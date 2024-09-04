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Потери россиян перевалили за 620 тысяч в живой силе – Генштаб

Ирина БалачукСреда, 4 сентября 2024, 08:11
Потери россиян перевалили за 620 тысяч в живой силе – Генштаб
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

За сутки Силы обороны отминусовали 1 390 российских оккупантов, 30 артиллерийских систем и 27 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

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Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 620 350 (+1 390) человек,
  • танков – 8 618 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 848 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 17 694 (+30) ед,
  • РСЗО – 1 177 (+0) ед,
  • средств ПВО – 940 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 616 (+43) ед,
  • крылатых ракет – 2 580 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 007 (+35) ед,
  • специальной техники – 3 014 (+12) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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