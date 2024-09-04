Госдеп прокомментировал визит Путина в Монголию: ни одна из стран не должна давать ему платформу
Представитель Госдепа Мэтью Миллер, комментируя визит хозяина Кремля Владимира Путина в Монголию во время брифинга, заявил, что США призывают страны не предоставлять правителю РФ платформы для продвижения захватнической войны.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Он отметил, что по мнению США, ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его захватнической войны против Украины.
Прямая речь Миллера: "Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддержки принципов Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность, и донесет до всего мира, что эти принципы должны соблюдаться во всем мире".
В то же время он выразил понимание, в каком положении находится Монголия, зажатая между двумя гораздо большими соседями.
"Мы очень хорошо понимаем сложное положение, в котором оказалась Монголия. Это гораздо меньшая страна между двумя соседями. Мы планируем и в дальнейшем поддерживать Монголию, но мы считаем, что важно, чтобы она придерживалась своих международных обязательств.
И важно, чтобы, если они общаются с Россией, они четко давали понять, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины", – сказал Миллер.
Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест из-за причастности к похищению украинских детей.
Напомним:
- Как писали ранее СМИ, монгольские власти якобы заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснить энергетической зависимостью от РФ.
- Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии решили принять правителя России Владимира Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.