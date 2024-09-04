Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Госдеп прокомментировал визит Путина в Монголию: ни одна из стран не должна давать ему платформу

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 4 сентября 2024, 09:31
Госдеп прокомментировал визит Путина в Монголию: ни одна из стран не должна давать ему платформу
Владимир Путин, Ухнагийну Хурэлсуху, фото: getty Images

Представитель Госдепа Мэтью Миллер, комментируя визит хозяина Кремля Владимира Путина в Монголию во время брифинга, заявил, что США призывают страны не предоставлять правителю РФ платформы для продвижения захватнической войны.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что по мнению США, ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его захватнической войны против Украины.

Реклама:

Прямая речь Миллера: "Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддержки принципов Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность, и донесет до всего мира, что эти принципы должны соблюдаться во всем мире".

В то же время он выразил понимание, в каком положении находится Монголия, зажатая между двумя гораздо большими соседями.

"Мы очень хорошо понимаем сложное положение, в котором оказалась Монголия. Это гораздо меньшая страна между двумя соседями. Мы планируем и в дальнейшем поддерживать Монголию, но мы считаем, что важно, чтобы она придерживалась своих международных обязательств.

ВИДЕО ДНЯ

И важно, чтобы, если они общаются с Россией, они четко давали понять, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины", – сказал Миллер.

Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест из-за причастности к похищению украинских детей.

Напомним:

  • Как писали ранее СМИ, монгольские власти якобы заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснить энергетической зависимостью от РФ.
  • Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии решили принять правителя России Владимира Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.

ПутинМонголияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Путин
Лиссабон обжалует штраф, наложенный за передачу России данных антипутинских активистов
ISW: Путин считает, что Россия сможет медленно поглотить Украину 
Зеленский: Украина планирует удерживать территории Курской области в течение "неограниченного времени"
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: