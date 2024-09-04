Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО еще до саммита Альянса в Нидерландах в 2025 году. Глава МИД уточнил, что речь идет не о немедленном вступлении в Альянс, а именно о приглашении, которое пошлет сигнал политической ясности и определенности.

Источник: Кулеба в интервью CNN, передает "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "Я четко вижу возможность, чтобы это произошло перед саммитом НАТО в Нидерландах в 2025 году".

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Детали: По его словам, если есть политическая воля, то путь для этого даже не надо искать, потому что "Украина может получить приглашение даже сейчас, даже сегодня".

"Для нас вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня и мы поднимаем этот вопрос на переговорах с партнерами, прежде всего с США", - подчеркнул министр.

Глава МИД уточнил, что речь идет не о немедленном вступлении в Альянс, а именно о приглашении, которое пошлет сигнал политической ясности и определенности.

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"Мы убеждены, что Украина по всем параметрам заслуживает получить такое приглашения уже сейчас", – отметил глава МИД.

Напомним: