Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО еще до саммита Альянса в Нидерландах в 2025 году. Глава МИД уточнил, что речь идет не о немедленном вступлении в Альянс, а именно о приглашении, которое пошлет сигнал политической ясности и определенности.
Источник: Кулеба в интервью CNN, передает "Европейская правда"
Прямая речь Кулебы: "Я четко вижу возможность, чтобы это произошло перед саммитом НАТО в Нидерландах в 2025 году".
Детали: По его словам, если есть политическая воля, то путь для этого даже не надо искать, потому что "Украина может получить приглашение даже сейчас, даже сегодня".
"Для нас вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня и мы поднимаем этот вопрос на переговорах с партнерами, прежде всего с США", - подчеркнул министр.
Глава МИД уточнил, что речь идет не о немедленном вступлении в Альянс, а именно о приглашении, которое пошлет сигнал политической ясности и определенности.
"Мы убеждены, что Украина по всем параметрам заслуживает получить такое приглашения уже сейчас", – отметил глава МИД.
Напомним:
- Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина присоединится к Североатлантическому альянсу суверенной и независимой страной в пределах границы 1991 года и другие варианты не обсуждались.
- "ЕвроПравда" еще в прошлом году разбирала предложение вступления Украины в НАТО "частями" и объясняла, в чем кроется ее опасность.
- Украинские власти признавали, что Альянс не направит Киеву приглашение о вступлении до завершения войны.
- В то же время недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что вступление Украины в НАТО не должно зависеть от того, контролирует ли Киев всю территорию.