ЕС относительно атаки РФ на Полтаву: Украине необходимо иметь возможность эффективно отражать такие удары

Европейский Союз заявил, что усилит военную поддержку Украины и выразил соболезнования из-за российского удара по Полтаве, в результате которого, по данным ГСЧС, погибли 53 человека, еще 298 получили ранения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ЕС

Детали: В ЕС отметили, что остаются преданным наращиванию военных поставок для Украины, включая системы противовоздушной защиты и боеприпасов.

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Комментируя удар по Полтаве, в ЕС подчеркнули – это еще одно целенаправленное кровопролитие, которое доказывает намерение России продолжать свою жестокую войну против Украины.

В заявлении указано, что в течение прошлых двух с половиной лет Россия терроризировала население Украины во время своей преступной агрессивной войны, осуществляла неизбирательные ракетные и дроновые атаки по всей территории Украины, поражая преимущественно гражданские цели.

"Мы разделяем скорбь семей жертв и поддерживаем народ Украины", – говорится в заявлении.

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