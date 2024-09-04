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Не менее 4 "Шахедов" ночью зашли в Беларусь, там взлетал истребитель – "Беларускі Гаюн"

Валентина РоманенкоСреда, 4 сентября 2024, 12:09
Не менее 4 Шахедов ночью зашли в Беларусь, там взлетал истребитель – Беларускі Гаюн
иллюстрация - "Беларускі Гаюн"

Не менее 4 из запущеных Россией "Шахедов" ночью 4 сентября зашли в воздушное пространство Беларуси, в воздух поднимался истребитель ВВС РБ.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Аналитики проанализировали украинские мониторинговые ТГ-ресурсы, и пишут, что за минувшую ночь в Беларусь залетели не менее 4 дронов-камикадзе типа "Шахед". Первый из них пересек границу с Беларусью около 01:50 в районе деревни Верхние Жары и уже спустя несколько минут ушёл в Украину в направлении Чернобыльской зоны.

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Дальнейшие заходы "Шахедов" в Беларусь были в 04:48, 05:49 и 08:04. Большинство из них летали в районе белорусско-украинской границы, постоянно пересекая её в обе стороны, но один из них полетал над границей и ушёл на север страны.

Дословно "Беларускі Гаюн": "Последний раз он был замечен в 05:49 в районе Жлобина, после чего потерялся, куда он делся — неизвестно. Отметим, что ВС ВСУ также сообщают, что один из "Шахедов" ночью улетел в Беларусь. Вероятно, речь идёт именно об этом БПЛА.

По нашей информации, истребитель ВВС РБ поднялся с аэродрома "Барановичи" примерно в 06:20 и, полетав 1,5 часа, вернулся в Барановичи в 8 утра".

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Напомним: В ночь на 4 сентября российские захватчики нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed", в результате противовоздушного боя было сбито 29 воздушных целей.

ШахедБеларусьвойна
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