Побег нардепа Дмитрука: суд арестовал единственного задержанного пособника – залог 5 млн

Суд арестовал одного из участников незаконной переправки народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу с альтернативой в 5 миллионов залога.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно Бюро: "Киевский районный суд города Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца одному из участников организации незаконной переправки нардепа через государственную границу. Подозреваемый имеет возможность внести залог в 5 млн грн".

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Детали: В сообщении не указана фамилия нардепа и фигуранта, но по данным источника УП, речь идет о Дмитруке и единственном задержанном физически фигуранте дела - мужчине по имени Станислав Корчак.

По данным ГБР, он контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта, где происходил побег.

Обновлено: Прокуроры Одесской Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона в суде апелляционной инстанции обжаловали меру пресечения, избранную участнику схемы незаконной переправки народного депутата через государственную границу.

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Не соглашаясь с решением суда относительно размера залога, который, по мнению стороны обвинения, является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 5 млн до 10 млн гривен.

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