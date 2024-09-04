Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Побег нардепа Дмитрука: суд арестовал единственного задержанного пособника – залог 5 млн

Валентина РоманенкоСреда, 4 сентября 2024, 12:34
Побег нардепа Дмитрука: суд арестовал единственного задержанного пособника – залог 5 млн
фото, полученное УП

Суд арестовал одного из участников незаконной переправки народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу с альтернативой в 5 миллионов залога.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно Бюро: "Киевский районный суд города Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца одному из участников организации незаконной переправки нардепа через государственную границу. Подозреваемый имеет возможность внести залог в 5 млн грн".

Реклама:

Детали: В сообщении не указана фамилия нардепа и фигуранта, но по данным источника УП, речь идет о Дмитруке и единственном задержанном физически фигуранте дела - мужчине по имени Станислав Корчак.

По данным ГБР, он контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта, где происходил побег.

Обновлено: Прокуроры Одесской Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона в суде апелляционной инстанции обжаловали меру пресечения, избранную участнику схемы незаконной переправки народного депутата через государственную границу.

ВИДЕО ДНЯ

Не соглашаясь с решением суда относительно размера залога, который, по мнению стороны обвинения, является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 5 млн до 10 млн гривен.

Знать больше: В поисках потерянного Дмитрука. Кто и как помог нардепу сбежать из страны?

Предыстория:

  • 23 августа 2024 года нардеп Артем Дмитрук, которого подозревают в нападениях на граждан, незаконно пересек границу Украины с Республикой Молдова в районе пункта пропуска "Павловка".
  • По данным следствия, ему помогли трое сообщников. Им сейчас сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
  • Двое, в том числе организатор, сбежали за пределы Украины, один был задержан. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Верховная РадаГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Глава МСЭК "продавал" по 9 000 долларов инвалидность – полиция

Миллионные хищения на ремонте дорог: Экс-главе Днепропетровской ОГА Резниченко объявили подозрение

В пятницу графики отключения света не будут применять

Все новости...
Верховная Рада
Достижения, провалы, рекорды и мифы Верховной Рады ІХ созыва
Зеленский об изменениях в Кабмине: не могу прогнозировать, чем займутся министры после увольнения
Увольнение Кулебы с должности в МИД "срочно отложили" – нардеп
Последние новости
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
22:39
Италия вызвала посла России из-за преследования журналистки, посетившей Курскую область
22:30
Боррель осудил удар России по конвою Красного Креста в Донецкой области
22:23
В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"
22:18
Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял
22:00
Новости экономики 12 сентября: запуск синей ветки метро в Киеве, отключения света
21:48
В Финляндии опровергли упреки российских СМИ об атаке дронами с финской территории
21:37
Европейский центробанк во второй раз снизил ключевые ставки
21:31
Лиховой: На левом берегу Днепра ситуация обострилась
Все новости...
Реклама:
Реклама: