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Министр обороны Эстонии назвал преимущества, которые дает операция ВСУ на Курщине

Иванна Костина, Ирина ПогореловаСреда, 4 сентября 2024, 12:58
Министр обороны Эстонии назвал преимущества, которые дает операция ВСУ на Курщине
Ханно Певкур, фото: Getty Images

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что своей операцией в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией. По его словам, своей операцией на Курщине Украина показала способность воевать и то, что РФ не такая могущественная, как многие считают.

Источник: Ханно Певкур в интервью "Европейской правде"

Прямая речь: "Я считаю, что на Курщине вы показали способность воевать. Украина доказала, что вы имеете живую силу и технику для того, чтобы при случае вернуть контроль на украинской земле, и не только. Вы также показали, что России совсем не такая могущественная, или как многие считают".

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По мнению министра, благодаря этой операции появилось много новых возможностей для украинской армии и правительства.

Он также выразил уверенность, что однажды дойдет и до переговоров с Россией.

"Во время переговоров нужно иметь на руках хорошие карты. А чтобы иметь такие козыри, их надо завоевать. И это именно то, что делает Украина на Курщине", – подчеркнул Певкур.

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"Это позволит как улучшить свои оборонительные позиции в Украине (ведь Россия должна перебросить силы на Курское направление), так и получить лучшие позиции для переговоров", – добавил он.

Напомним:

Курская область Вооруженные силывойнаРосcия
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