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Во Львове закончили аварийно-спасательные работы: 7 человек погибли, еще 64 пострадали

Анастасия ПроцСреда, 4 сентября 2024, 13:22
Во Львове закончили аварийно-спасательные работы: 7 человек погибли, еще 64 пострадали
ФОТО: ГСЧС 

Спасатели завершили аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий утреннего российского ракетного удара по Львову, в результате которого погибли 7 человек, еще 64 человека пострадали. 5 сентября в городе объявили Днем траура.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, мэр города Андрей Садовый 

Дословно: "Чрезвычайники спасли 12 человек. Пострадало 53 человека. К сожалению, семеро погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет)".

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фото: ГСЧС 

Детали: Также отмечается, что психологи ГСЧС Львовщины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности оказали помощь 103 пострадавшим, среди них 16 детей.

 
фото: ГСЧС 

К ликвидации последствий событий от ГСЧС привлекли более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники.

Впоследствии мэр города сообщил, что после утреннего обстрела в больницы Первого медобъединения обратилось 64 человека, среди них - 8 детей. Все получают надлежащую медицинскую помощь. Также во Львове объявили четверг, 5 сентября, Днем траура в память о погибших в результате российской атаки.

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Львовракетный ударГСЧС
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